In aanloop naar het regiokampioenschap schreef Heuitink ook al twee van de drie selectiewedstrijden op haar naam met de Apache-zoon. “Die ene keer dat ik niet won had ik eigenlijk maar 1 punt minder dan de winnaar, maar toen reed ik twee keer verkeerd, dat gebeurt me niet nog eens,’ vertelt de amazone lachend.

9,5 voor de pirouettes

Over haar proeven van gisteren is Heuiting laaiend enthousiast: “Ik kreeg negens en 9,5-en voor de halve arbeidspirouettes. Hij ging zo goed. Samen met Alex van Silfhout zijn we de afgelopen tijd aan het werk geweest om nog iets meer explosieve kracht en maximale controle met ontspanning te hebben in de proef, nog iets meer te kunnen schakelen en als het dan zo goed lukt, dat is zo fijn.”

Eerste keer kür

Na het winnen van het Z2-kampioenschap op de Hippiade in september is de amazone direct begonnen met de voorbereiding van de kür, die ze gisteren voor de eerste keer reed. “Jacquelien Vriese heeft de kür gemaakt en zij heeft zo goed gezorgd dat alles past en dat het echt een verhaal is. Als je dan aan het rijden bent en alles is in de maat, dan is dat zo’n goed gevoel”, vertelt Heuitink enthousiast.

Ringshowbink

“Ik ben echt zo gek met dit paard, ik heb hem al vanaf dat hij drie is. Hij is voor de helft van mij en voor de helft van Hans Olthof. Olthof is de man die voorheen ook Wup in eigendom had en die ik voor hem reed. Toen Wup verkocht werd kreeg ik de kans om dit paard voor de helft te kopen en daar ben ik zo blij mee. Gaudi kan soms met losrijden wat lopen draken, maar zodra hij de ring binnenkomt gaan de oortjes erop en is hij er helemaal, altijd. Hij is gewoon een ringshowbink, zo van ‘kijk mij dan gaan’. Hij is er echt altijd voor me.”

WK zevenjarigen

Naast het indoorkampioenschap wil Heuitink zich met Gaudi vooral richten op het WK voor jonge dressuurpaarden dit jaar. “Ik heb er bewust voor gekozen om via het ZZ-licht naar het WK toe te werken. Ik ben van de lange voorbereiding en wilde niet via het ZZ-zwaar naar het WK. Na de Indoorkampioenschappen in Ermelo maken we de directe overstap naar de Prix St.Georges.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl