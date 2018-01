Judy Reynolds richt zich met Vancouver K op WEG Tryon

Voor het EK in Gothenburg was Reynolds goed onderweg met de KWPN’er Vancouver K. In Omaha haalde de Ierse een vierde plaats in de wereldbekerfinale. Vervolgens werd in Fritzens-Schindlhof twee keer gewonnen en in Aken scoorde Reynolds hoge punten met het fokproduct van G.M. Korver uit Harmelen.

Blessure

Vlak voor het EK moest Judy Reynolds de zoon van Jazz echter terugtrekken omdat hij een blessure op had gelopen in de training. Ook de rentree van JP (roepnaam Vancouver, red) in de wedstrijdring in Londen moest worden gecanceld omdat het paard toch niet fit genoeg bleek.

Pijlen gericht op WEG Tryon

Reynolds heeft haar plannen gewijzigd en richt zich nu op de wereldruiterspelen in Tryon in september. De nummer zeventien op de FEI ranglijst vertelt aan The Irish Field: “We rijden geen wereldbekerkwalificaties meer dit indoorseizoen. We hebben er tot nu toe nog geen een kunnen rijden, dus het is te laat om nog de finale te kunnen halen. Het plan is om in april weer te kunnen starten met als doel starten op de wereldruiterspelen.”

Bron The Irish Field