Justine Tebbel brengt Hello Guv’Nor terug in de sport

Vorig weekend maakte Hello Guv’Nor, die in mei 2017 zijn laatste CSI liep in Hamburg met Laura Kraut, zijn rentree in een 1,30m-proef. Na een lange wedstrijdpauze werd hij met een rustig nulrondje 15e.

Hello Guv’Nor werd voorheen uitgebracht door Scott Brash op het hoogste niveau. Hij werd in januari van 2017, net nadat hij 3e was geworden in de Wereldbekerkwalificatie in Londen, aangeschaft door de Old Willow Farm. Eigenlijk voor de zeventienjarige Amerikaanse amazone Emma Heise, die traint bij Laura Kraut en Nick Skelton. Zij reed hem vorig seizoen in Wellington in enkele nationale rubrieken, voordat Kraut de teugels overnam. Dit seizoen is het opnieuw de bedoeling dat Kraut de ruin gaat rijden.

Een bericht gedeeld door JustineTebbel (@justinetebbel) op 14 Feb 2018 om 3:35 (PST)

Bron: Paardenkrant-Horses.nl