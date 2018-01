Hans Peter Minderhoud uit KNHS-kaders door aanscherping criteria

Olympisch kader dressuur senioren

Voor opname in het Olympisch kader dressuur senioren dient de combinatie in een cyclus van 9 maanden (voorheen een jaar) op minimaal 3 wedstrijden een score van 72% te behalen in de Grand Prix, waarvan minimaal twee op een FEI wedstrijd. Voorheen was één proef in het daaropvolgende jaar voldoende voor herkwalificatie, nu is dat aangescherpt naar drie proeven boven de 72%.

Dat is een bittere pil voor Hans Peter Minderhoud: zowel met Glock’s Flirt als Glock’s Johnson en Zanardi valt hij nu buiten de kaders: hij startte Flirt en Johnson afgelopen tijd maar twee keer, en komt daarmee niet aan de drie vereiste scores. Met Zanardi werd Minderhoud half december opgenomen in het B-kader, maar de aangescherpte criteria zorgen ervoor dat hij ook daar direct weer uit verdwenen is. Ook Emmelie Scholtens met Apache verdwijnen uit het Olympisch kader. Adelinde Cornelissen en Aqiedo zijn van het A-kader naar het B-kader verschoven.

Olympisch Kader

Het huidige Olympisch Kader bestaat nog uit:

Edward Gal met Glock’s Voice en Glock’s Zonik, Madeleine Witte-Vrees met Cennin, Patrick van der Meer met Zippo en Diederik van Silfhout met Four Seasons.

B-kader

Voor opname in het B kader geldt dezelfde eis, maar dan met een score van 70%. In het B-kader verdwijnt door deze maatregel nu Madeleine Witte-Vrees met Wynton.

Reining

Ruiters die in 2017 opgenomen zijn in het A-kader reining, blijven tot 13 augustus 2018 opgenomen in het A-kader. Om na die tijd in het A kader te blijven moeten ze voldoen aan een aantal aangepaste criteria, waaronder minimaal twee keer een gemiddelde score van 70 behalen op een CRI3*, waarvan minimaal één buiten Nederland.

Eventing

Ook voor de eventing zijn er een aantal nieuwe kadercriteria ingesteld die ervoor moeten zorgen dat de kaders meeveranderen met het stijgende niveau.

KNHS: juiste afspiegeling

De KNHS stelt als doel dat de kaders een juiste afspiegeling zijn van de hedendaagse Topsportprestaties. Door een steeds stijgend (internationaal) niveau zijn de KNHS en haar bondscoaches genoodzaakt de kadercriteria in lijn met dit niveau vast te stellen of te herzien. Primair mag van een A-kadercombinatie worden verwacht dat deze op korte termijn, op basis van de prestaties, voor uitzending naar een internationaal kampioenschap (met medaillekansen) in aanmerking kan komen. Voor een B-kadercombinatie is deze termijn uiteraard iets ruimer gesteld. Ook NOC*NSF stelt steeds scherpere eisen aan de KNHS-kaders, waaronder het instellen van een maximaal aantal ruiters/amazones per kader. Om deze redenen heeft de KNHS, in overleg met de verantwoordelijke bondscoaches, besloten de kadercriteria per 1 januari 2018 aan te passen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS