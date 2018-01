Van der Schaft stelt het klip en klaar: “De KNHS en haar kaderleden hebben wederzijds verplichtingen aan elkaar. Aan alleen maar een lange lijst met namen heb ik als bondscoach niks. Kaderleden moeten inzetbaar zijn.”

‘Bijzonder plezierig kaderlid’

Over Hans Peter Minderhoud hoeven we ons geen zorgen te maken, zegt Rien van der Schaft. “Hij is niet alleen een geweldige ruiter, ik heb Hans Peter ook als een bijzonder plezierig, actief en leergierig kaderlid ervaren. Hij heeft een paar goede aankomende paarden en met zijn schimmel (Zinardi, red.) zit hij al weer bijna in het kader.”

‘We moeten beter gaan presteren’

Niet alleen de eisen aan de frequentie van het deelnemen aan wedstrijden zijn omhoog gegaan, ook kwalitatief zijn de sportieve eisen aangescherpt. Van der Schaft: “Er moeten nu minsten twee internationale percentages zijn behaald. Leuk in eigen land rijden is prima, maar we moeten internationaal mee blijven tellen en beter gaan presteren.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl