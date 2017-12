Karen Nijvelt ijzersterk in Oud Gastel

Vanmorgen verscheen Karen Nijvelt als eerste met de Jazz-zoon TOP’s Go for It in de ring. Go for it is een zoon van TOP’s Zoe en een (half-)broer van TOP’s Eddieni en TOP’s Gentle die allemaal furore maken in de topsport. ”Go for it is echt een paard voor het zware werk. Hij is pas zes jaar en dit was zijn eerste ZZ-Zwaar wedstrijd. Hij had wat kleine rommeltjes, maar dit was spanning gerelateerd. Over het algemeen was hij heel goed bij de les”; aldus een tevreden Nijvelt.

Nipte zege

Nijvelt behaalde een percentage van 66,07% dit was voldoende om nipt Albert Nap met Future (v. Apache) achter haar te laten. Naps optreden werd door de juryleden mevr. Van Twist en dhr. Boomaars beloond met precies 66%. De derde prijs in deze rubriek werd in ontvangst genomen door Marian Dorresteijn die met Jazz-dochter Enjolien debuteerde op dit niveau. Ondanks wat spanningsfoutjes behaalde de combinatie een mooie score van 64,86%.

Kopgroep

In de Intermediaire I vormden Danique Janssen en Emily Wiskerke een duidelijke kopgroep. Met een percentage van 65,59% ging de overwinning naar Jannsen met Coert (v. Westpoint). Wiskerke behaalde slechts 0,39% minder met Aristocraat (v. Tango) en volgde op de tweede plaats.

Routinier

In de Prix st. Georges-rubriek had Nijvelt twee troeven. Met routinier Elysias (v. Jazz) kreeg Nijvelt twee grove fouten waardoor de score behoorlijk werd gedrukt. Met als gevolg dat Nijvelt haar meerdere moest erkennen in Aniek de Laat met Endyrava (v. Lord Leatherdale) die de rubriek leidden met 68,55%. Nijvelt volgde met Elysias met 67,83% op de tweede plek. Met haar andere troef Dreamboy M (v. Maestro) werd ze derde. Nijvelt: ”Dreamboy liep vandaag voor de tweede keer op dit niveau. Hij liep in tegenstelling tot Elysias wel een foutloze proef, maar zou nog iets meer op het achterbeen mogen. Hij doet altijd super zijn best en loopt mooie foutloze proeven daar kom je ook een heel eind mee.”

Hoogste dagscore

De Laat tekende vandaag met Endyrava voor de hoogste dagscore in Oud Gastel. Deze combinatie heeft al mooie successen achter hun naam staan. Ook vandaag wist het duo het jurykorps weer te overtuigen.

Thuis wedstrijd

De Intermediaire II-rubriek werd gevoegd met de Grand Prix. Voor Kim Schmid die net verhuist is naar Oud Gastel was deze wedstrijd zowat een thuiswedstrijd. Met de ervaren Pharmahorse Theodoor (v. Metall) wist ze deze rubriek te winnen met 66,80%. Met Showtime-zoon Berato behaalde Nijvelt 65,13%. ”Ik had begin dit jaar Berato al een keer Intermediaire II gestart, maar hij kreeg daarna een blessure. In beide series kregen we fouten, maar dat werd gecompenseerd door de sterke passage- en piaffe-tour”; aldus Nijvelt. Ze viel met Darwin net buiten de prijzen met 64,01%. Toch viel Nijvelt het optreden met de Maestro-zoon alles mee. ”Begin deze week was ik bang dat de passage en piaffe er niet meer op zat en twijfelde ik of ik wel vandaag moest starten. In de proef was de piaffe- en passagetour nog wel wat rommelig, maar ik was zeker niet ontevreden”; vertelt Nijvelt

Bron: Paardenkrant-Horses.nl