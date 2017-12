Kelly Maijoor: ‘Zó terugkomen geeft hoop voor de overstap’

Door een gebroken griffelbeentje had Donar een wedstrijdpauze van een half jaar en vandaag nam Kelly Maijoor hem voor het eerst weer mee op concours. “Sinds zijn blessure rij ik hem op trens. Het was even afwachten hoe dat op concours zou uitpakken en of ik hem in de proef voldoende kon sluiten. Met losrijden voelde hij gelijk heel fijn en in de ring kon ik hem net zo mooi in verbinding houden als bij het losrijden”, vertelt de amazone.

Roze wolk

Doel van Maijoor was om een ontspannen proef te rijden en weer wat kilometers maken. “Maar het was gelijk 66 procent en de eerste keer dat we over de 65 procent grens gingen. Echt heel cool en ik zit op een roze wolk”, vervolgt ze lachend. “De proef voelde als een trainingsrondje. We hadden totaal geen spanning en Donar was heel fijn aan de hulpen.”

Dansje in series

Volgens Maijoor hadden de series nog wel iets beter gekund. “Daarin hadden we af een toe een dansje. Zijn achterhand ging in de wissels naar links of naar rechts. Ik dacht bij mezelf: potver, die had ik beter af kunnen werken! En de pirouettes mogen ook meer gezet. Maar ik ben allang blij hoe het ging.”

Overstap Lichte Tour

In de tweede proef probeerde de amazone met iets meer expressie te rijden. “Daar werd Donar een beetje zenuwachtig van. De series waren nog schever dan in de eerste proef en in de uitgestrekte galop sprong hij om. Maar voor de onderdelen die goed bevestigd zijn kregen we ook mooie punten”, zegt Maijoor die de punten binnen heeft om over te gaan naar de Prix St. Georges. “Zó terugkomen in de sport geeft hoop voor de overstap.”

Springpaard

“Donar is springgefokt en niet zo’n bewegingsgeweldenaar. In de Prix St. Georges wil ik hem graag met meer gedragenheid en expressie voorstellen. We gaan daarmee nu nog een paar keer oefenen in het ZZ-Zwaar en dan hoop ik dat zodra we overgaan het een beetje bevestigd te hebben. Het wordt voor ons beide wordt de eerste keer in de Lichte Tour en ik vind het echt super om met mijn zelf opgeleide springpaard zo ver te komen.”

Plezier terug

Het had niet veel gescheeld of Maijoor was helemaal niet meer tussen de witte hekjes beland. “Eerder had ik een nogal lastige Houston-merrie. Uiteindelijk zijn we nog wel ZZ-Licht geworden maar dat was meer op mijn karakter dan dat van haar. Door die merrie was ik het plezier in de sport verloren. Daarop kocht ik Donar groen uit de wei voor heel weinig geld. Ik wilde met hem gaan boscrossen en leuke dingen doen. Maar hij is zo ongelooflijk werkwillig dat het toch weer begon te kriebelen om de ring in te gaan. We zijn in het L1 begonnen en Donar heeft mij echt het plezier weer teruggeven”, besluit Maijoor die traint bij Joyce Heuitink en daarnaast aan huis voor proefgerichte puntjes op de i geholpen wordt door Annelies Terra.

Klaassen wint debuut

In proef 38 won Iris Klaassen. Zij debuteerde met Denzel B (v. Jazz) in het ZZ-Zwaar en liet 65,14% noteren. In proef 37 eindigde Laura de Ruiter met Beau (v. Tenerife VDL) als tweede met 64,21%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl