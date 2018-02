Kent Farrington moet Indoor Brabant definitief laten schieten

Hoewel het herstel voorspoedig verloopt, is Farrington niet op tijd hersteld om van start te gaan op het concours in de Brabanthallen, van 8 tot en met 11 maart in Den Bosch.

Operatie

Het ongeluk gebeurde in een 1,30 m-rubriek met het paard Lucifer V (v. Lord Pezi), die eigendom is van Jennifer Gates. Farrington werd direct naar het Wellington Regional Medical Center vervoerd en geopereerd aan zijn rechter onderbeen.

Rolex Grand Slam

Farrington won vorig jaar de Rolex Grand Prix van CHI Genève en met deze overwinning was hij zijn cyclus in de Rolex Grand Slam begonnen. De kans op het winnen van de Rolex Grand Slam-titel gaat nu aan zijn neus voorbij. Wel is hij nog in de race voor de bonus van 250.000 euro voor het winnen van twee majors binnen de cyclus van vier Rolex Grand Slam-evenementen.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/IndoorBrabant