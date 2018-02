Ketamineschorsing levert Sanne Thijssen mogelijk veel schade op

De medicatiezaak rond Sara Galotière is uit de aard der zaak zeer delicaat. De merrie moest vlak voor de jaarwisseling worden geëuthanaseerd nadat de merrie ongelukkig in een hindernis was gevallen en daarbij een achterbeen had gebroken. De behandelend dierenarts beweert dat hij geen ketamine heeft verstrekt.

Narcosemiddel

Maar uit alle feiten en omstandigheden valt op te maken dat Sara het betreffende narcosemiddel toegediend heeft gekregen. Dat verklaren ook dierenartsen die regelmatig paarden moeten euthanaseren.

Schadelijk praatje

Voor Sanne Thijssen is het staartje dat het ellendige ongeluk nu krijgt extra vervelend. Vader Leon Thijssen is kwaad op de FEI omdat de suggestie nu wordt gewekt dat Sara Galotière een kalmeringsmiddel gekregen zou hebben en dat dit middel misschien wel heeft bijgedragen aan het tragische ongeluk. “Dat is wat mensen nu makkelijk kunnen denken”, zegt Leon Thijssen. “Zo’n praatje is bijzonder schadelijk. Wij waren in gesprek met een sponsor voor de wedstrijdstal van Sanne. Geen idee hoe dat nu uitpakt.”

Uit het bloed

Thijssen vervolgt: “Ketamine is al na 45 minuten uit het bloed verdwenen en zit dan alleen nog in enzymen. Sanne heeft in haar korte loopbaan al tien keer dopingcontrole gehad, waaronder enkele maanden voor haar dood bij Sara Galotière. Er zijn in deze zaak ernstige procedurefouten gemaakt. Ik begrijp van de FEI dat ze de zaak nu liever willen seponeren, maar de schade is al toegebracht.”

Geen voor de hand liggend kalmeringsmiddel

Verschillende dierenartsen bevestigen dat ketamine in 9 van de 10 euthanasiegevallen wordt toegediend en dat het geen voor de hand liggend middel zou zijn om een springpaard in het parcours te kalmeren.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl