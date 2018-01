Kevin Jochems vliegt met Enjoy naar zege in 1,40m

Halverwege de rubriek zette Kevin Jochems de winnende tijd op de klokken. Hij legde op de negenjarige Enjoy de tweede fase van het 1,40m-parcours in 24,75 seconden af. Jochems was daarmee bijna twee seconden sneller dan de Luxemburgse amazone Charlotte Bettendorf die op dat moment de leiding had. Bettendorf had al vroeg met de Zandor Z-dochter Salta De Cartigny 26,23 seconden neergezet. De amazone behield wel haar tweede plaats.

Schoenmakers vijfde

Kristaps Neretnieks uit Letland en Cornet’s Spirit (v. Cornet Obolensky) klokten de derde tijd, 27,19 seconden. De amazones Angelica Augustsson Zanotelli en Bianca Schoenmakers maakten de top vijf vol. Augustsson had Typie Du Tillard (v. Diamant de Semilly) onder het zadel en finishte in 27,27. Schoenmakers was een halve seconde langzamer met Elmo.

Geerink de snelste

In een uiterste poging probeerde Sander Geerink als laatste in de rubriek de eerste prijs van Jochems af te pakken. Met Robinson (v. Ruberth R) was hij wel sneller (23,09 seconden), maar nam in alle haast een balk mee. Geerink werd twaalfde.

