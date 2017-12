Khalid Hilal Al Khatri wint GP-kwalificatie Al Ain

In de 1,45m-kwalificatie rubriek direct op fouten en tijd bleven 17 combinaties foutloos. Khalid Hilal Al Khatri legde op de kleine, snelle merrie Sierra het parcours als snelste af in 65,27 seconden. Geen enkele ruiter kwam hierbij in de buurt. De Syriër Ahmad Saber Hamcho klokte met Lola V (v. Locarno) 66,89 seconden, goed voor de tweede plek. De Deense Tina Lund sprong Big Red (v. Cartani) naar de derde plaats in 68,87 seconden.

Het best Nederlandse paard stond op de vierde plaats. De door Pegasus Stables uit Bentelo gefokte Barcelona (v. Mr. Blue) kwam onder zijn Italiaanse ruiter Natale Chiaudani in 70,10 seconden over de finish.

1,40m speed class

De 1,40m-rubriek kreeg een Nederlandse tintje door de overwinning van de Lupicor-zoon Amethist D. De Syrische ruiter Shady Ghrayeb snelde met de twaalfjarige KWPN’er ondanks een springfout naar de overwinning in de speed class. Hij werd op drie tiende gevolgd door Mohammed Ghanem Al Hajri op de Catoki-zoon Catan 13. De derde plaats ging opnieuw naar Syrië. Ahmad Saber Hamcho was op zijn nieuwe aanwinst Brown Sugar (v. Chacco Blue) een seconde langzamer dan zijn landgenoot. De KWPN’er Brown Sugar was in Drachten begin dit jaar nog even te zien onder Frank Schuttert, maar de Jordaniër Hani Kamal Raji Bsharat zat de laatste maanden in het zadel van de elfjarige merrie.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl