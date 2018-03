Kiichi Harada en KWPN’er Egistar halen in Wellington kwalificatie WEG

Kiichi Harada kwam samen met zijn trainer Christoph Koschel in januari naar Florida om te trainen en mee te rijden op het Global Festival in Wellington. Afgelopen weekend scoorde Harada met de vijftienjarige Egistar 67.50% in de 3*Grand Prix. Daarvoor had hij ook al 66.261% gereden met het fokproduct van Gerrit Willem van Norel.

‘Missie geslaagd’

“Ik ben super blij, onze missie is geslaagd”, zei de 45-jarige Japanner. De wereldruiterspelen in Tryon is het tweede grote evenement waar de voormalige Japanse kampioenspaar aan de start komt. Harada was ook actief met Egistar op de Olympische Spelen in Rio.

Na het Florida-circuit gaat Egistar terug naar de stallen van Koschel en Harada vliegt naar zijn thuisland voor een maand vakantie. Daarna pakken ze de training op voor Tryon.

