De Wereldbekeretappe in Amsterdam begon vanmorgen direct met een aantal interessante combinaties. Hans Peter Minderhoud liet zijn eigen en Renate Landa’s schimmel Zanardi (71,5%) debuteren in de Wereldbeker, Emile Faurie rijdt sinds enige tijd de door Miranda Rongen opgeleide Delatio (73,609%), Apache kwam met Emmelie Scholtens voor het eerst sinds het NK Dressuur weer in de baan (73,196%) en ook Edward Gal heeft Glock’s Zonik N.O.P. al binnengereden (74,283%).