Kim Emmen snelt met Evita naar zege in Kreuth

De negenjarige Evita kwam eind vorig jaar bij Kim Emmen onder het zadel nadat Ruben Romp de stallen van Eric Berkhof had verlaten. In Kreuth had Emmen met Evita nog niet veel succes, maar dat veranderde in de tweede 1,40m-rubriek van vanmorgen. Met een snelle foutloze ronde in 61,68 seconden boekte Emmen een overtuigende zege.

Emmen verwees Roland Grimm op Captain (v. Canstakko) naar de tweede plaats, de Zwitser was vier seconden langzamer. Ook de nummer drie Sergey Khomashko bleef nog foutloos op Clearday 4 (v. Clearway), daarna ging niemand meer zonder fouten.

Midden Tour

In de Midden Tour finale, eerder op de ochtend, was er een vierde plaats voor Kim Emmen. Nu zat ze in het zadel van Audi’s Wizard, de vijftienjarige Lupicor-zoon die eerder onder Vincent Voorn en Ruben Romp ging. Het was de eerste internationale wedstrijd voor Emmen en de hengst. De wedstrijd werd gewonnen door de Tsjech Ales Opatrny met de Holsteiner Crook (v. Colman).

