Kim Thijssen verliest haar Obama

Obama werd in 2005 als Amoor geboren uit de beroemde Jazz-merrie Serendy van wijlen Huub van Helvoirt. Hij is de volle broer van de succesvolle KWPN-hengst Zuidenwind die onder de Zweedse Rose Mathisen dit weekend nog meeliep in de wereldbekerwedstrijd in Gothenburg. Ook het Grand Prix-paard Bon Passa van Seth Boschman en Wish die door Krista Kolijn in de Lichte Tour wordt uitgebracht, zijn volle broers.

Equine Elite veiling

Kim Thijssen kocht Obama als driejarige op de Equine Elite veiling waar hij een van de toppaarden was. Thijssen leidde hem zelf op tot op Lichte Tour-niveau. Onlangs won de leerlinge van Patrick van der Meer nog de Prix St.Georges en werd tweede in de Inter I op een subtopwedstrijd. Thijssen was in de training al bezig met de oefeningen voor de Grand Prix. De zoon van OO Seven bezat veel talent voor piaffe en passage.

Gisterochtend brak het paard zijn been, de breuk was zo ernstig dat het paard uit zijn lijden moest worden verlost.

Bron Facebook Kim Thijssen/Paardenkrant-Horses.nl