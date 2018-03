Kimberley Pap KNHS-kampioen Junioren: ‘En ik draai pas net mee!’

Pap won gisteren ook al de juniorenproef, en deed er vandaag met ruim 75% in de kür nog een schepje bovenop. “We hebben alleen nog maar een paar keer Z2 en junioren gestart, en mijn kür had ik nog nooit gereden” liet Pap weten. De kür reed ze echter met verve. Zonder fouten kwam de combinatie aan het einde, en ze kon de Jazz-zoon mooi stil in de aanleuning voorstellen.

Vooruitgang

In de korte tijd dat Pap Victory op stal heeft, heeft ze hem al goed leren kennen. “De eerste wedstrijden gingen heel goed, maar je komt ook altijd dingetjes tegen. De laatste maand hebben we echt veel vooruitgang geboekt. Het gaat steeds meer safe en foutloos, echt super leuk! Ik ging echt zonder verwachting hierheen, we draaien pas net mee.” Pap traint bij Nicolette van Leeuwen, die vandaag en gisteren ook in Ermelo aanwezig was om haar te helpen. Naast Victory heeft ze nog een jonge merrie op stal en ze rijdt de KWPN goedgekeurde hengst Jersey (v. Vivaldi).

Finalisten

Florence Siemer werd met Zidane (v. Inspekteur) tweede in de kür, en derde in het kampioenschap achter Annelotte Felix en Amos (v. Flemmingh). Milou Dees werd vierde met Francesco (v. Florencio). De nummer vijf van gisteren, Zoe Kuintjes met Primeval Brittsion (v. Sir Donnerhall), werd uitgebeld vanwege onregelmatigheid bij het paard. Vandaag werden Felice Blaauw en Take It Easy (v. Florestan I) vijfde in de kür.

