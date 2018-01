De zestienjarige Axia’s Victory kwam begin 2016 in handen van Renate van Vliet. De zoon van Jazz kwam uit de stallen van Theo Hanzon die met hem in de Lichte Tour succesvol was onder de naam Vloet’s Victory. Ook Van Vliet scoorde goed met de ruin, onlangs won het paar in Den Dungen de gecombineerde rubriek Prix St. Georges en Intermédiaire I.

‘Direct een klik’

Precies drie weken geleden kwam Victory bij Kimberly Pap op stal. Pap vertelt aan Horses: “Ik had wat pech gehad met paarden en in een gesprek met Joop (van Uytert) en Renate boden ze mij Victory aan om te rijden. Ik had direct een klik met het paard en we konden goede afspraken maken. Victory blijft wel in eigendom van de familie van Vliet.”

Junioren

De bedoeling is dat Pap met de Jazz-zoon bij de junioren gaat starten. “Eens kijken hoever we hierin komen”, vertelt Pap verder. “Hij heeft een super karakter en wil altijd werken. Ook heeft hij zijn drie hele goede gangen mee, vooral zijn draf is extreem goed! Da’s mooi meegenomen. Ik had gisteren in m’n proef nog best wel verbeterpuntjes, maar dan toch al boven de 72% scoren is heel fijn.” Kimberly Pap traint bij Nicolette van Leeuwen en hoopt binnen kort bij de junioren te debuteren.

Pippin’s Pride

Voordat Kimberly Pap de teugels van Victory overnam van Van Vliet, was ze bij de pony’s zeer succesvol. Zo werd ze onder meer KNHS kampioen in de Z2 met de mooie hengst Pippin’s Pride. Met de hengst maakte Pap ook deel uit van het A-kader en kwam internationaal aan de start. Haar ponycarrière sloot Kimberly Pap af met goud en zilver op de KNHS indoorkampioenschappen.

KWPN-hengst Jersey

Naast Victory rijdt Kimberly Pap nog haar eigen jonge merrie Just A Dream-STRH (v. Dream Boy) en Jerimante-STRH (v. Everdale). Ook zit ze in het zadel van de net goedgekeurde KWPN hengst Jersey (v. Vivaldi).

