Kimberly Pap: ‘Dit is een heel lekker begin’

“Ik rijd Victory natuurlijk pas super kort en tot nu hadden we elke keer op wedstrijd wel wat nieuws. Hoewel er nog wel wat verbeterdingetjes in zaten, was het een hele contante proef zonder fouten. Ik ben er voor nu heel blij mee”, vertelt Kimberly Pap enthousiast.

Kürdebuut

Morgen maakt het duo hun kürdebuut. “We hebben de kür thuis wel een keer doorgereden maar nog nooit op wedstrijd. Ik ben heel benieuwd en ga gewoon proberen het zo goed mogelijk te doen. Het is fijn dat de eerste proef voor het kampioenschap meetelt, want we staan er goed voor. Dit is een heel lekker begin!”

Felix en Siemer

Met 66,46% eindigden Annelotte Felix en Amos (v. Flemmingh) op de tweede plaats, gevolgd door Florence Siemer die haar Zidane (v. Inspekteur) naar de derde score van 64,85% reed.

Finalisten

De beste acht combinaties zijn geplaatst voor de kür op muziek van morgen. Dat houdt in dat het volledige deelnemersveld terugkomt in de finale. Naast Pap, Felix en Siemer zijn dat Milou Dees met Francesco (v. Florencio, 4e met 64,80), Zoe Kuintjes met Primeval Brittsion (v. Sir Donnerhall, 5e met 64,60), Anna Venema met The Ritz R&B (v. Rohdiamant, 6e met 63,94),

Aimee Meddens met Equitop Torricelli LS (v. Florestan I, 7e met 62,88) en Felice Blaauw met Take It Easy (v. Florestan I, 8e met 61,41).

Handige links

Uitslagen

Programma

Livestream ClipMyHorse

Overzichtspagina KNHS Indoorkampioenschappen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl