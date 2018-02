Kimberly Pap: ‘Ik snap steeds beter wat ik moet doen’

Hoewel Kimberly Pap de donkerbruine Victory, het voormalig Lichte Tour-paard van Renate van Vliet, pas 2,5 maand onder het zadel heeft, beginnen ze naar eigen zeggen al een goede combinatie te vormen. “In de landenproef was het drafgedeelte super mooi en scoorden we een hele reeks aan achten. In de galop wil Victory nog wel eens wat heet worden, maar inmiddels snap ik steeds beter wat ik dan moet doen”, licht de amazone toe.

Strakkere afwerking

Dat zorgde ervoor dat ze ook voor de galoptour werd beloond met enkele zevens. “In de individuele proef mag alles nog wat strakker, die heb ik natuurlijk ook wat minder vaak gereden. In die proef vond ik het stapgedeelte daarentegen wel beter gaan dan in de landenproef.”

Volop junioren starten

Het doel van Pap is om zich dit jaar in de kijker te rijden bij de junioren. “Onlangs heb ik deelgenomen aan de Kostendrukker Cup en daar zaten we ook bij de prijzen. Binnenkort staat het Nederlands kampioenschap op de planning en daar hoop ik ook goed mee te kunnen rijden”, aldus Pap.

Stuivertje wisselen

In de landenproef kwam de meeste concurrentie van de hand van Anna Venema. Met de Rohdiamant-zoon The Ritz R&B noteerde ze 67,20% en bleef ze net voor op Carlijn Vaessen en Fossbury (v. Ampère). In de individuele proef wisselden de amazones een stuivertje en was het Vaessen die goed was voor plaats twee.

Bijzonder debuut

Een nieuw gezicht in de Subtop is Leila Strick. Met de door haar ouders gefokte Fieldmaster was ze in de ZZ-Zwaar twee keer duidelijk de beste met 64,14% en 66,50%. “Ik had helemaal niet verwacht dat het zo goed uit zou pakken, daar ben ik echt heel blij mee”, vertelt Strick enthousiast. In beide proeven was de top drie gelijk; Esther Penterman was met Boyfriend twee keer goed voor het rode lint, Lynn Wossink werd met Sultan DH beide keren derde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl