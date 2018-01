Kirsten Beckers: ‘De fouten poetsen we er wel weer uit’

“Het gevoel was heel goed, maar er zaten nog teveel fouten in”, vertelt Kirsten Beckers na afloop van haar winnende proef. “Bij het binnenkomen en afgroeten stond Dimare niet stil, voor het achterwaarts stond ze ook niet stil en we hadden teveel passen achterwaarts. Verder was de inzet van het drafappuyement niet mooi en ging de zigzag naar de gallemiezen.”

Niet altijd even makkelijk

“Een foutloze Grand Prix rijden is toch niet altijd even makkelijk, maar voor de rest mag ik niet klagen”, vervolgt Beckers lachend. “Buiten de fouten was het gevoel eigenlijk heel goed en qua lopen ben ik heel blij. Ze bleef ook super doortrekken in de piaffe en passage, bijna net zo goed als thuis. En die fouten poetsen we er wel weer uit.”

Enorm verschil

Twee weken geleden noteerde het duo 69,50% maar toen was het gevoel volgens Beckers minder. “Toen hadden we ook fouten en was Dimare wat ingehouden en gespannen. We hebben de afgelopen twee weken gewerkt om haar losser en scherper te krijgen. Dat heeft goed uitgepakt en het gevoel was nu veel beter, écht een enorm verschil!”, zegt Beckers die blij is met de vorderingen van de merrie.

In de ring als thuis

“Dimare wordt dit jaar tien en heeft nog niet veel wedstrijdervaring. Doordat ze eerst Habanna heeft gekregen kwam ze pas vrij laat onder het zadel. Voordat ik haar te rijden kreeg heeft ze twee keer Lichte Tour gelopen. We moeten samen echt nog routine opdoen. Ik wil het in de ring graag zo goed doen als thuis, maar misschien is dat nog niet helemaal reëel. Dus ik ben zeker tevreden voor nu”, besluit de gedreven amazone.

Van der Heijden volgt

Kebie van der Heijden volgde op de tweede plaats. Haar proef met Ziporro (v. Jazz) was goed voor 67,50%. Kyra Klinkers noteerde met Zitara (v. Rubin Royal) 66,54% in de Intermédiaire II, wat in het gecombineerde klassement Zware Tour de derde plek betekende.

ZZ-Zwaar voor Aegten en Welten

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Zinzi Aegten en de achtjarige Black Diamond (v. Gribaldi), die de laatste maanden al meerdere scores richting de 70 procent wisten neer te zetten, wonnen de eerste proef met 69,57%. Patty Hanssen en Cliff (v. Lingh) eindigden met 68% op de tweede plaats, gevolgd door Wenda Welten met de achtjarige zwarte ruin Firefly (v. Wynton). Welten, die haar Wynton-zoon sinds kort in Subtop uitbrengt, nam in de tweede proef sportief revanche en won met 69,50%. In deze proef mocht Aegten met 67,29% het rode lint ophalen. Charlotte van der Steen en Don’t Worry (v. Diamond Hit) werden derde met 65,64%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl