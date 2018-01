Kirsten Beckers wint met nieuwe troef: ‘Het leek wel of ik dronken was’

“Misschien had ik slimmer moeten zijn en alleen de eerste proef moeten rijden”, vertelt Kirsten Beckers over haar wedstrijddebuut met de negenjarige KWPN-ruin Easy Quo. “Ik ben hartstikke tevreden over de eerste proef maar helaas was tweede proef een grote foutenregen. Qua lopen was het zeker niet slecht maar we kregen echt teveel fouten.”

Lang geleden

“Na het halthouden bij het binnenkomen galoppeerde Easy aan, de inzet van de pirouettes was scheef, in de keertwendingen was hij tegen m’n been en de series gingen van links naar rechts. Het leek wel of ik dronken was”, vervolgt Beckers lachend. “Het is echt lang geleden dat ik zo’n proef heb gereden. Maar we hebben er samen van geleerd.”

PSG voor Zomers

In de Prix St. Georges deed de top drie niet veel voor elkaar onder. Hoewel het geen unanieme overwinning was, trok Renee Zomers aan het langste eind. Zij reed haar vosruin Concerto (v. Krack C) naar een score van 63,24%. Laura Petersen en Divident L (v. Special D) eindigden met 62,94% als tweede. Ilse van Cranenbroek won met Dazzling W (v. Jazz) gisteren de Brabantse titel in het ZZ-Licht en debuteerde vandaag in de Subtop, goed voor 62,57% en de derde plek.

Andeweg wint Inter I

Jordy Andeweg schreef de Intermédiaire I op zijn naam. Hij reed de merrie Elvita (v. Jazz) naar 62,50%. Virginia van Rooij en Explosion VR (v. Sir Oldenburg) volgden met 60,15% op de tweede plaats.

Van den Brink en Van den Dries

Dindi van den Brink won de Grand Prix. Zij kwam met Coolwater (v. Van Gogh) tot een score van 63,72%. Na een succesvolle periode in de Lichte Tour maakte Denise van den Dries met haar eigengefokte De Vito (v. Oscar) vandaag haar debuut in de Zware Tour. Door een paar grote fouten bleef de score in de Intermédiaire A steken op 60,07%, wat de tweede plek in het gecombineerde Zware Tour-klassement betekende.

Jeugd

Suzanne Glas was de beste young rider. Haar landenproef met Soraya (v. Sir Donnerhall) leverde 61,99% op, wat in het met het ZZ-Zwaar gecombineerde klassement de vierde plaats betekende. Bij de junioren was Kimberly Pap de enige deelnemer. De jonge amazone, die sinds kort de beschikking heeft over Victory (v. Jazz) van Renate van Vliet, behaalde met de ervaren ruin 63,27% en 61,67%.

Klik hier voor de uitslagen.

Lees woensdag meer in De Paardenkrant.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl