Kirsten Brouwer en Sultan des Paluds winnen allereerste PSG met bijna 73%

De Dressuur Magazine Prijs werd een soort weerzien van het WK voor zevenjarige dressuurpaarden 2017 met Sultan des Paluds (zilver op de WK), Fleau de Baian (7e), Presidents First Apple (4e) en Farzana (12e). De plaatsing van deze vier WK-finalisten bleef in Amsterdam niet helemaal gelijk: Fleau de Baian versloeg Presidents First Apple.

Van Z2 kampioen naar Lichte Tour-winnnaar in minder dan een jaar

De kleine (nauwelijks 1,60m) krachtpatser Sultan des Paluds (Soliman de Hus x De Niro) kwam vorig jaar voor het eerst in het nieuws als KNHS indoorkampioen in de Z2. Van maart 2017 tot januari 2017 heeft de Hannoveraanse ruin een hoop bereikt. In juni maakte hij zijn debuut in het ZZ-Zwaar, in Duitsland werd hij geselecteerd voor de Wereldkampioenschappen en in Ermelo pakte hij de zilveren plak. Afgelopen week nog liep hij naar een monsterscore van bijna 76% in de ZZ-Zwaar selectie voor het KNHS Indoorkampioenschap ZZ-Zwaar (waarvoor hij uiteraard als grote kanshebber voor de titel geldt).

In Amsterdam vond het Nederlandse jurylid Patricia Wolters de proef 74,412% waard, waar haar Franse collega Isabelle Judet op 71,324% bleef.

Fleau de Baian tweede, First Apple derde

Fleau de Baian, gereden door Adelinde Cornelissen, heeft al wat meer ervaring op Lichte Tour-niveau en is op dat niveau ook geselecteerd voor het KNHS indoorkampioenschap. De volle broer van Parzival won de afgelopen tijd zo vaak, dat hij bij velen favoriet was voor de overwinning in Amsterdam. Hij moest het nu doen met tweede plaats (71,961%).

President’s First Apple, het neefje van de Grand Prix-paarden Sierappel en Oogappel, kwam daar vlak achteraan met 71,667 en Dayano (v. Jazz) zat met Daniëlle van Mierlo ook nog boven de 70% (70,049).

Net naar finale

De WK-merrie Farzana, vorig weekend nog goed voor een score van 75% op de subtopwedstrijd in Nieuw en St. Joosland, moest het nu met Mara de Vries doen met 69,118, achter Diederik van Silfhout met Dahlhoff (69,461%). De 69,118 was nog wel net genoeg voor een ticket naar de kür op muziek. Daar kunnen de kaarten zaterdagochtend in de Intermédiaire I-kür opnieuw geschud worden.

Voor andere combinaties bleven de gebruikelijke hoge scores overigens ook uit. Ilse van Cranenbroek heeft met Emerald S heeft al vaak hogere percentages op het protocol gezien dan de 67,549% in Amsterdam.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl