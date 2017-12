Kirsten Brouwer tikt 70% aan met Fifty Fifty

De tweede plaats in de Prix St George proef was voor Remy Bastings met Damoiseaux (68,88%), derde werd Kebie van der Heijden met Don Diego (v. Lord Leatherdale) (68,16%).

Inter I en PSG I

In de gecombineerde LT-rubriek was de overwinning voor Laurie Vervoort met Chester (v. Tuschinski), dankzij een score van 67,43%. Iris Lamers reed Eyecatcher (V. UB 40) naar de tweede plek dankzij 63,95%. En Niels Bax werd met Etoi (v. United) derde met 62,89%.

ZZ-Zwaar

Ook in het ZZ-Zwaar (proef 37) was de winst voor een Tuschinski-nakomeling en de tweede plaats voor een UB 40-zoon. Esther Achterstraat won met Chico (v. Tuschinski). De combinatie reed naar 65,29%. Tweede werd Naomi Jeurissen met Pennino Baristo (v. UB 40) in 62,29, de derde plek was voor Judith Menting – Nauta met haar Bunolita van de Stokhorst (v. 00 Seven). Het duo kreeg 60,57%.

In proef 38 was de winst ook voor Achterstraat en Chico, nu met 63,64%. Natascha Poels en Enrico (v. San Remo) werden hier tweede in 62,93% en de derde plek was voor Charlotte van der Steen met Don’t Worry (v. Diamond Hit) in 62.50%.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant – Horses.nl