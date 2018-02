Kirsten Vanderveen wint met Padinus-merrie Bull Run’s Divine Fortune

Vanderveen stuurde haar ‘Fortuna’ naar de top van het klassement met een tijd van 38,407 in de tweede fase van het 1,45m-parcours. De Amerikaanse kon risico’s nemen met de negenjarige Padinus-dochter, Vanderveen: “Ze gelooft echt dat ze alles kan, wat volgens mij nu haar sterkste punt is.” De rit verliep volgens plan en Vanderveen wist op de meet Ben Maher drie honderdste voor te blijven.

Neuslengte voor op Maher

Maher had in de rit voor Vanderveen 38,432 seconden op het scorebord gezet met Quilata (v. Quidam de Revel) en werd hiermee tweede. De derde plaats was voor de Belgische Zoe Conter met Soory De L’Hallali (v. For Pleasure), een seconde achter de koplopers. Santiago Lambre uit Mexico zat weer drie honderdste achter Conter, voor hem was er de vierde plaats op de Mr. Blue-zoon D’Artagnan.

Eerste zege Goldstein met Celebrity VDL

In de 5* 1,40m-rubriek was Danielle Goldstein de snelste in de tweede fase met Celebrity VDL. De elfjarige Indoctro-merrie kwam in december in handen van de in Nederland gevestigde Israëlische amazone. Onder Ernesto Canseco sprong Celebrity op vijfsterrenniveau, waaronder in de Nations Cup-wedstrijden van Barcelona en Gijon. Na een proefperiode op CSI Mijas eind november is dit de eerste overwinning voor Goldstein met de merrie.

Bron WEF Wellington