Kittel over trainer Werth: ‘Ik ben super blij met haar hulp!’

Aan Eurodressage vertelde de in Duitsland wonende Patrik Kittel dat hij nu ruim een jaar met Isabell Werth samenwerkt. “Ik ga naar haar toe als ze tijd heeft”, vertelde Kittel. “Het is heel fijn om haar erbij te hebben, en ze praat extreem open over elk paard. Ze is altijd geïnteresseerd op elk niveau.”

‘Elk paard kan beter worden’

Kittel vervolgt: “Ze denkt dat elk paard beter kan worden, we moeten niet te snel denken dat een paard niet goed genoeg is. Ik heb heel veel aan haar ervaring.”

Sjef Janssen en Kyra Kyrklund

Patrik Kittel trainde in de periode dat hij de KWPN-hengst Scandic reed bij Sjef Janssen. Toen hij in 2011 stopte bij Janssen ging hij terug naar zijn oude trainer Kyra Kyrklund. Het afgelopen jaar heeft Kittel Isabell Werth in de arm genomen. Op wedstrijden staat Louise Nathhorst hem bij als Werth niet kan.

