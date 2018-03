In Beeld: KNHS-Kampioenen op een rij

Het afgelopen weekend stond het KNHS-centrum in Ermelo volledig in het teken van de KNHS Indoorkampioenschappen voor de subtop. Arnd Bronkhorst was hierbij ook aanwezig en legde de nieuwe kampioenen in de verschillende klassen vast op de gevoelige plaat. Paardenkrant-Horses.nl zette ze nog een keer op een rijtje.