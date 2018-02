Met haar pleitnota zette mr. Gina Zoer volop in op de onjuiste democratische vertegenwoordiging van de leden in de Ledenraad. Zoer trok de vergelijking met de landelijke politiek waar de zetelverdeling in de Tweede Kamer tot in detail geregeld is. Namens haar mede-eisers Aad van der Burg, Gerrit Jan van Enck, Marja Vis en Rob Hatzmann herinnerde Zoer de rechter eraan dat paardensporters in Nederland geen andere keuze hebben dan lid te zijn van de KNHS. En dat de leden van de vereniging recht hebben op democratie.

Persoonlijk belang

Mr Hester van der Bij, bestuurssecretaris van de KNHS, trad als advocaat op namens de bond. Van der Bij suggereerde dat mr. Zoer toch vooral een persoonlijk belang had bij dit kort geding, nu dit publiciteit voor haar advocatenpraktijk genereerde. Verder stelde mr Van der Bij dat de vijf eisers niet daadwerkelijk gezien kunnen worden als ledenvertegenwoordiging.

LR-vergadering verschoven

Maar de angel ging echt uit het kort geding toen bleek dat er eigenlijk geen spoedeisend belang was voor de groep rond Gina Zoer. De vergadering van de Ledenraad, die morgen zou plaatshebben en waarin mogelijk onrechtmatige besluiten zouden worden genomen, bleek geen officiële bijeenkomst te zijn. Die Ledenraadsvergadering is onlangs verschoven naar 19 maart.

‘Lastig zijn is niet verboden’

De rechter confronteerde de partijen ermee dat een kort geding een kostbaar middel is om een conflict aan de orde te stellen. Tegen mr Zoer zei de rechter: “Het is goed dat u een lastig KNHS-lid bent en er is geen wet die lastig-zijn verbiedt, maar u kunt van een sportbond niet verwachten dat zij op individuele leden reageert.”

Niet gehoord

De rechter toonde begrip voor het feit dat sommige leden van de KNHS zich niet gehoord voelen. “Wat gaat u daaraan doen”, wilde de rechter van de KNHS-deputatie (bestuurslid Max Bentum, financieel directeur Theo van der Meulen en interim-directeur Theo Fledderus) weten.

Kosten van het geding

Bij monde van bestuurslid Bentum maakte de KNHS duidelijk zich bewust te zijn van de noodzaak om transparanter te worden. Partijen gaan nu met elkaar aan tafel, onder meer over de vraag of er wel vonnis zal worden gevraagd. De KNHS dringt daar op aan. Juridisch maakt de groep Zoer bijzonder weinig kans dit geding te winnen en de veroordeelde partij draagt de kosten.

‘Had dit er wel voor over’

Na afloop zei Gina Zoer dat dit kort geding de enige manier was om de stem van de leden gehoord te krijgen. “Ik had dit er wel voor over.”

Zere plek

Directeur Theo Fledderus zei na afloop dat de rechter wel de vinger op een zere plek had gelegd. “We moeten qua transparantie blijkbaar nog een stap maken. Er is onrust, daar is niemand bij gebaat. Daar gaan we wat aan doen.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl