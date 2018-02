Krapels: ‘Dat ik van hun deze kans krijg is echt waanzinnig’

In de gecombineerde strijd in Grade IV en V ging de zege naar Glasten Krapels met zijn nieuwe troef Windhook. Met scores van 72.65% en 71.39% kan de ruiter ook zeker tevreden zijn. Glasten kan na afloop maar slecht geloven dat hij met zulke mooie scores de winst naar zich toe wist te trekken. “Ik rijd Windhook pas 3 weken en dit is echt super. Windhook is net als mijn andere paard Wisconti van de familie Thill uit Luxemburg. Dat ik van hun deze kans krijg is echt waanzinnig. Via Stal van Baalen is het contact met de familie Thill ontstaan. De paarden staan ook bij Van Baalen en daar train ik ook. Ik ben het hele team om mij heen zo enorm dankbaar dat ik deze kansen krijg. De dochter van de familie Thill heeft dit paard altijd bij de Junioren en Young Riders gestart. Vanwege studie is zij gestopt waardoor ik nu Windhook mag rijden. Hij is echt super werkwillig en voor mij een echte teamplayer. Eigenlijk had ik nog niet het plan om al te gaan starten, maar Coby heeft mij het vertrouwen gegeven om het te proberen. Vorig weekend in Beuningen ging het al fijn, en nu was het nog beter. Voor mij is het allemaal nog onwerkelijk, ik ben iedereen echt heel dankbaar.”

Top drie

Achter Glasten Krapels eindigde Sanne Voets met Demantur N.O.P. (v. Vivaldi) twee maal op de tweede plaats met twee scores ruim boven de 70%. Lotte Krijnsen werd twee keer derde met Zarienta (v. Sir Sinclair).

Rentree Den Dulk

In de gecombineerde strijd in Grade I, II en III werden beide proeven gewonnen door Nicole den Dulk met Wallace N.O.P.. Nicole heeft om gezondheidsredenen de afgelopen maanden weinig gereden, maar is duidelijk weer terug. Met scores van 72.65% en 71.39% gaf ze een mooi visitekaartje af. Twee keer tweede werd Estée Gerritsen met Windsor (v. Metall). Dit lid van het KNHS Talententeam 2017 deed het in de vorige selectiewedstrijd in Beuningen ook al zeer verdienstelijk.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht