Kür-zege voor Ashley Holzer en Havanna

Het doel van Ashley Holzer is om zich te selecteren voor het Amerikaanse dressuurteam dat naar de Wereldruiterspelen in Tryon wordt uitgezonden. “Het mooiste was dat Havanna na een sterk optreden in de Grand Prix opnieuw haar uiterste best deed. Thomar Baur zei een jaar geleden tegen me dat zij het voor me zou gaan doen, en hij had gelijk”, liet Holzer aan Dressage News weten.

Brittany Fraser op plaats twee

De Canadese Brittany Fraser, leerlinge van Holzer, stuurde de Tango-zoon All In naar de tweede plaats met 75,850%. “Het is een gevoelig paard, dus je zou denken dat hij last zou hebben van de regen, maar dat doet hem niks. Ik had een foutje in de tweeërs, maar iedere kür kom ik op een hogere score uit”, aldus Fraser.

Bekijk hier de video van Holzer’s winnende rit.

Bron: Dressage News