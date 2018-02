KWPN-hengst El Salvador onder het zadel van Jérôme Guery

El Salvador werd negen jaar geleden geboren bij Johan Venderbosch op de Radstake in Varsseveld. De Vigaro-zoon werd bij het KWPN ingeschreven met de hoge score van 89 punten op het verrichtingsexamen. Zijn springkwaliteiten werden beloond met onder andere negens voor techniek, vermogen en aanleg en zelfs een 9,5 voor reflexen.

Stal T & L koopt helft

Luc Tilleman kocht vorig jaar de helft van de hengst aan. Tilleman: “Na het bekijken van een tiental nakomelingen van de hengst in Nederland hebben we besloten hem voor de helft aan te kopen van de familie Venderbosch, met wie we al jaren samenwerken.”

Jérôme Guery nieuwe ruiter

Tilleman heeft nu Jérôme Guery ingeschakeld om de hengst verder in de sport uit te brengen. De Belgische springruiter is blij met de hengst. “Ik denk dat het een paard is met veel potentieel, maar heeft nog niet veel ervaring voor zijn leeftijd, dus we zullen het dus rustig en goed moeten opbouwen”, aldus de voormalige Belgische kampioen.

Bron Studforlife.com