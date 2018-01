KWPN-hengst Eye Catcher heeft nieuwe ruiter

De KWPN-hengst Eye Catcher (Vivaldi x TCN Partout), die onder Kirsten Brouwer op het WK in Verden twee jaar op rij de bronzen medaille won, heeft een nieuwe ruiter. Dat is de 22-jarige Spanjaard Antonio Laiz Zandio. De kersverse combinatie debuteert zondag 28 januari op de Subtopwedstrijd in Maren-Kessel in de Prix. St. Georges.