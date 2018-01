KWPN-hengst Herakles beste in jonge paarden-rubriek Opglabbeek

Herakles is in de KWPN hengstencompetitie al een opvallend paard en liep onder Kimberley Winsingh naar een derde en tweede plaats in de klasse M. In Opglabbeek was de zesjarige hengst vanmorgen niet te kloppen. Winsingh loodste de hengst in 58,00 seconden naar de eerste plek.

Op 0,65 volgde de Belg Bunoit Moeskops met Memphis Van ’t Hulgenrode en de derde plek kwam in handen van Rachel Geusens in het zadel van Actionmaker Z (v. Action Breaker).

Graziano vijfde bij zevenjarigen

Bij de zevenjarige springpaarden ging de winst naar Patrick Stühlmeyer met For Laubry, de BWP’er van For Passion D Ive Z. Micky Morssinkhof was in deze rubriek de beste Nederlandse met de KWPN-hengst Graziano (v. Baltic VDL). Het paar werd met een foutloze ronde vijfde, direct achter de Namelus-dochter Gracieuza H. De merrie ging eerst onder Yves Houtackers en is nu in handen van de Finse Anna-Julia Kontio.

Tom Martens tweede en derde

De openingsrubriek van vandaag werd door Daniel Deusser gewonnen met de Nabab de Reve-zoon Jack Daniels. In de 1,35m-proef direct op fouten en tijd greep Tom Martens de tweede en de derde prijs met de paarden Diablesse (v. Diarado) en Incaro LS (v. Carusso Ls La Silla), hij was daarmee de hoogst geplaatste Nederlander.

Klik hier voor de uitslagen.