KWPN-hengst Imagine verkocht aan Spaanse Grand Prix-amazone

In 2016 werd Imagine als dressuurhengst ingeschreven in het KWPN-stamboek met in totaal 83 punten. De zwarte hengst kreeg 8,5-en voor de stap, draf, galop en souplesse. Volgens het commentaar op zijn rapport na het verrichtingsonderzoek was de hengst ‘een eerlijke en enigszins sensibele hengst met een ruim voldoende tot goede instelling.’

Gangen

“De stap is zuiver, actief en goed tot zeer goed van ruimte. De draf is

lichtvoetig, goed van ruimte met een krachtig ondertredend achterbeen dat goed tot dragen

komt. De galop is bergop, lichtvoetig met veel gedragenheid. Imagine beweegt met veel tot zeer

veel souplesse en veel zelfhouding en balans. Als dressuurpaard heeft Imagine veel aanleg en

geeft zijn ruiter een goed tot zeer goed gevoel”, was de toelichting op het rapport van Imagine.

Nederland

Reija besloot na haar studie journalistiek in Nederland te blijven wonen en de hengst blijft voorlopig in training op DVB, waar de amazone zelf ook van plan is te blijven trainen.



Bron: FB