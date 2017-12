KWPN-merrie Fantasy vd Windeweg wint Youngster Tour in België

De zevenjarige Numero Uno-dochter Fantasy vd Windeweg is in België geboren bij Luc Deknudt. Haar moeder Nemille Z bracht al meerdere internationale springpaarden zoals Rush On M (v. Cash) die onder de Britten Sophie Ryan en Matthew Sampson sprong. Rush On is door Musterd in Hooge Zwaluwe gefokt.

In de Prestige Cup was Cederick Deknudt oppermachtig in de barrage met de merrie, hij klokte 33,45 seconden. Met ruim drie seconden werd Philippe Vandoorne met Camille Van De Calchie Z verslagen (36,97 seconden). Thierry Goffinet nam de derde plaats voor zijn rekening op Bipper (37,42 seconden).

Bron Horseman.be