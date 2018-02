KWPN’er Biscayo wint Hollow Creek Classic met nieuwe ruiter

“Ik heb hem nog maar net”, vertelde Musa op WoSJ na afloop van zijn winnende rit. “Hij is een klein paard, maar heel wendbaar en met een heel groot hart. Ik wist dat hij goed kon springen, maar vandaag overtrof hij al mijn verwachtingen.”

Musa nam de teugels van de ruin twee weken geleden over van de Boliviaanse ruiter Reynaldo Roberto Daza Cardozo, die de schimmelruin tot op 1,55m-niveau heeft uitgebracht.

Twee foutlozen

Slechts drie combinaties plaatsten zich voor de barrage van deze Hollow Creek Classic en twee van hen kwamen foutloos aan de finish. De Braziliaanse ruiter was met dik anderhalve seconde verschil het snelst met de Indorado-zoon in de barrage en ging er met de overwinning vandoor. De tweede plaats was voor Rodrigo Carrasco met Jeckle (v. Darco) uit Chili. Carlo Hank Gerreiro was met Sunshine (v. Diamant de Semilly) de derde combinatie in de barrage, maar verliet voortijdig de ring.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/WoSJ