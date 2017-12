L.B. Convall is aangekocht door Ludger Beerbaum

Sinds 2015 wordt de tienjarige L.B. Convall gereden door Phillip Weishaupt. Na de overwinning in de Grand Prix van Spruce Meadows in september dit jaar is L.B. Convall door de Zwitserse eigenaar Hans Liebherr te koop gezet. Vanaf het moment dat de verkoop bekend werd gemaakt, bleek dat Ludger Beerbaum het paard wilde behouden voor Philip Weishaupt.

Ludger Beerbaum maakte op zijn website bekend dat Liebherr heeft besloten het paard te verkopen aan Beerbaum Stables.

Succesvol duo

De combinatie Weishaupt-L.B. Convall behaalde overwinningen op de twee grootste en zwaarste concoursen ter wereld. Zo won de hengst vorig jaar de Grote Prijs van Aken en voegde daar dit jaar de overwinning van Spruce Meadows in Calgary aan toe. Op het EK in Gothenburg maakte het duo deel uit van het Duitse team dat als vijfde eindigde.

Bron: Ludger Beerbaum Stables / Paardenkrant-Horses.nl