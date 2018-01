Dat werd nog weer eens bevestigd toen ik vrijdag op Jumping Amsterdam bij het voorterrein stond te kijken. Op het voorterrein verwacht je dat de paarden ontspannen losgereden worden, hun eventuele stalmoed kwijt kunnen of hun spanning van de vreemde huisvesting. Je zou verwachten dat daar slechts de basisgangen geoefend worden, een appuyementje en dan is het genoeg.

Mond open en oren naar achter

Maar niet in de dressuurwereld. Daar gaan we nog even de moeilijkste oefeningen doen, pirouettes, piafferen, het kan niet op. Je ziet dressuurpaarden met de benen in gepakt alsof ze naar de Noordpool moeten. Neusruimen super strak aangesnoerd, kinketting natuurlijk ook.

De nodige ruiters met sporen die bij een cowboy nog niet zouden misstaan. Paarden lopen bijna allemaal met hun mond open en oren naar achter. Menig ruiter ziet er niet tegenop om op grove wijze een stop te maken of juist onnodig ruw aan te drijven.

Wat hebben ze thuis gedaan?

En dan natuurlijk de oortjes(microfoontjes). Ruiters komen naar een wedstrijd en hebben dan blijkbaar nog aanwijzingen nodig. Wat hebben ze dan thuis gedaan? Alsof Giovanni van Bronkhorst aan Robin van Persie voor een wedstrijd bij het warmlopen nog gaat vertellen dat je een bal het beste geplaatst kunt spelen door met de binnenkant van je schoen te trappen.

Voorterrein verandert bij toverslag

Later die middag is er een springwedstrijd. De sfeer op het voorterrein verandert bij toverslag. Alles krioelt door elkaar, Maakt een sprongetje, praat wat met elkaar en zit rustig op zijn paard naar de monitor te kijken hoe de concurrentie het er afbrengt in de ring.

Conclusie: je mag van geluk spreken als je als veulen springgefokt op de wereld komt.

Ruud van Heusden, Delft

