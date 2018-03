Laura Graves blijft winnen, PR voor Adrienne Lyle

In alle drie de weken van het Global Dressage Festival won Laura Graves zowel de Grand Prix als de kür. “Het was leuk om hier iedere keer te rijden en om nieuwe dingen te kunnen bespreken met mijn coach Debbie McDonald. In mijn rit van vanavond had ik briljante momenten, wat heel gaaf is. Ik rijd nooit zomaar de ring in, er is altijd een doel en vanavond was dat niet anders”, aldus Graves.

Persoonlijk record

Adrienne Lyle reed een persoonlijk record met Salvino. “Ik vond het ontzettend spannend om hier weer naar binnen te rijden. Het was voor Salvino de eerste keer dat hij onder kunstlicht een kür moest lopen. Ik wist niet hoe het zou gaan, maar achteraf was ik vol lof over hoe hij er mee omging. Hij was haast nog relaxter dan in de Grand Prix. Ik wilde hem graag een goede ervaring en zelfvertrouwen geven zodat hij dit leuk gaat vinden en daar zijn we in geslaagd.”

Bron: Global Dressage Festival