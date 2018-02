Laura Graves en Verdades niet te kloppen

Halverwege de proef lag het percentage van Graves en Verdades rond de 81%. En foutje in de wisselserie om de twee haalde de totaal score omlaag en bracht het eindtotaal op 79.543%. “Ik voelde een soort hop in de tweeërs”, vertelt Graves na afloop, “maar zijn draf was fantastisch.”

Nieuwe kür

Vanavond in de kür op muziek rijdt Laura Graves haar nieuwe kür, het is een proef met een zeer hoge moeilijkheidsgraad.

Last van hitte

Tinne Vilhelmson kon op de Don Primero-zoon Paridon Magi niet overtuigen. De Zweedse vertelde dat het paard duidelijk last had van de hitte. Het paar werd tweede met 73.500%. Ashley Holzer werd met de Deense merrie Havanna 145 (v. Hochadel) derde met 70.913%.

5* GP voor Special naar LaGoy-Weltz

In de 5* Grand Prix voor de Special ging de overwinning naar Olivia LaGoy-Weltz en Lonoir. Het paar liep naar een percentage van 71.957. De Amerikaanse bleef de Spanjaard Juan Matute Guimon met Quantico Ymas (v. Fighting Fit) en Brittany Fraser uit Canada op de Tango-zoon All In een procent voor.

Francis win 3* Grand Prix

Shelly Francis won op Danilo (v. De Niro) overtuigend de 3* Grand Prix voor de Special.

Kijk hier naar de video van de rit van Laura Graves.

Klik hier voor de uitslagen.