Laura Klaphake neemt afscheid van kampioen Silverstone G

Naast Catch Me If You Can (v. Catoki) behoorde Silverstone G tot de toppaarden van Laura Klaphake. Zo bracht ze de Diamant de Semilly-ruin vorig jaar uit in Gothenburg en de Nations Cup-finale in Barcelona, wat tevens de laatste internationale wedstrijd van het duo was.

Anna Kellnerová

Silverstone is verkocht naar Tsjechië en nieuwe amazone is Anna Kellnerová, die internationale successen behaalde bij de jeugd. De 21-jarige amazone heeft haar nieuwe troef inmiddels in het 1,30 en 1,40 m in Oliva uitbracht.

Schockemöhle en Onyschenko

Bij Paul Schockemöhle kocht Kellnerová eerder al Giljandro van de Bosrand (v. Orlando van de Heffink). De BWP gefokte hengst werd eerder door René Tebbel en Henrick von Eckermann uitgebracht en maakte in 2016 in de aanloop naar Rio deel uit van de 44 paarden die van Alexander Onyschenko naar Schockemöhle werden verkocht.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/St-Georg