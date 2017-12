Laura Zwart meer onderweg dan te paard: ‘Absoluut de moeite waard’

“Met Honoree was ik gekwalificeerd voor de finale van het M in Zuidbroek maar ik wilde ook heel graag in Haskerhorne starten. Het was gauw heen en weer rijden en ik was meer onderweg dan dat ik op de paarden zat”, legt Laura Zwart uit. “Maar het was een fijne dag en absoluut de moeite waard.”

Extreem braaf

Met Vivaldi-nazaat Lumen Dylan won Zwart de Prix St. Georges met 64,54%. “Hij is best vaak ondeugend, maar vandaag was ‘ie extreem braaf. Hij ging er niet één keer vandoor”, vervolgt Zwart lachend. Enige smetje in de proef was een foutje in de serie om de vier. “Voor de derde wissel wilde ik hem nét iets scherper maken en toen sprong Dylan de wissel te vroeg.”

Ook in de ring

De amazone is vol lof over de kwaliteiten van de negenjarige ruin. “Hij heeft zo veel kwaliteit in het verzamelde werk en springt super makkelijk de pirouettes. Vandaag stond hij er heel fijn aan en het is super dat waar je thuis in de training mee bezig bent nu ook in de ring gaat lukken.”

Vertrouwen in toekomst

In het ZZ-Zwaar debuteerde Zwart met Eros, goed voor de vierde (64%) en zesde plaats (63,29%). De Rhodium-zoon liep zijn laatste wedstrijd op de Hippiade in het ZZ-Licht. “Daarna heb ik hem verder doorgetraind en eigenlijk was ik van plan om hem in de Lichte Tour te starten. Maar omdat hij zo’n tijd niet van huis was geweest heb ik hem vandaag in het ZZ-Zwaar gereden. Het is een paard met veel kwaliteit en dat geeft vertrouwen voor de toekomst”, aldus Zwart van plan is met deze achtjarige ruin binnenkort over te stappen naar de Lichte Tour.

Friezen domineren Inter I en GP

Heleen de Haas won de Intermédiaire I. Zij stuurde de Fries Alger T Fan’e Boppelannen (v. Gjalt 426) naar 67,50%. Joyce Haaijer-van der Meulen en Horses2Fly Tialda H. (v. Jasper 366) volgden met 65% op de tweede plaats. Dunja Constant en haar Fries Wijdewormers Olgert 445 (v. Ulke 338) wonnen de Grand Prix met 60,75%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl