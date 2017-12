Le Blue Diamond v’T Ruytershof wint bij zesjarige hengsten in Mechelen

De tweede plaats was voor de zeer vermogende De Flor 111 Z, die met grote galopsprongen tijdswinst boekte, maar langzaam was in zijn manier van galopperen en springen. Deze zoon van Der Senaat 111 werd gereden door de Britse springruiter Joe Clee en bereikte de finish in 39,02 seconden. Vermeiren en Le Blue Diamond v’T Ruytershof klokten af op 37,48 seconden.

Top vijf

Eén van de beste springpaarden eindigde als derde: de met zeer veel reflex en afdruk springende Di Cantero van ter Hulst Z. Deze zoon van Diamant de Semilly werd gereden door Niels Bruynseels en kwam met zijn Belgische ruiter in 39,92 seconden aan de finish. Elias Van De Vinkhoeve Z (v. Echo van’t Spieveld) eindigde onder Stijn van Opstal als vierde met een foutloze barragerit in 41,17 seconden en Casago (v. Casall ASK) maakte met Piergiorgio Bucci de top 5 compleet met 42,26 seconden op de klok.

Klik hier voor alle uitslagen



Bron: Paardenkrant-Horses.nl