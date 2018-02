Leandro VG en Mr Uno-K Van ’t Kattenheye winnen in Pavo Hengstencompetitie

Omdat Jeroen de Winter ziek was kroop Dirk Demeersman in het zadel van de BWP-hengst Leandro VG. Het ging Demeersman goed af want hij won met de hengst in 35,27 seconden de wedstrijd voor zevenjarige springpaarden. In de barrage bleef Demeersman Walter Lelie met de BWP-gefokte Le Diamant Horta (v. Diamant de Semilly) ruim een halve seconde voor. In de eerste wedstrijd was Walter Lelie ook al tweede. De derde plaats was voor Stijn Van Opstal met zijn Zangersheide-gefokte Elias Van De Vinkhoeve Z (v. Echo Van ’T Spieveld).

Zesjarigen

Meer dan de helft van de zesjarigen kwamen in de barrage. De snelle Jan Vermeiren met zijn BWP-gefokte en AES-gekeurde Mr Uno-k Van ’t Kattenheye (v. Numero Uno) won de wedstrijd. Zij kwamen als een van de laatsten aan de start en wisten de klok stil te zetten op 35,36 seconden. De tweede plaats ging naar de BWP-gekeurde zoon van Ugano Sitte, Mugano Van Klapscheut onder het zadel van Geert Van Rossem. Zij finishten in een tijd van 35,97 seconden. Bart Anthonissen sprong de BWP-gefokte en AES-gekeurde Mr Blue C (v. Mr Blue). De winnaar van de eerste manche in Lier, Bob Janssens met de BWP-gefokte en gekeurde Marschal Fields 111 (v. Der Senaat 111) werden nu vierde.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen bleven 28 van de 50 hengsten foutloos. Onder hen ook Harrie Smolders, de nummer twee van de wereld, die voor de gelegenheid plaats nam in het zadel van Nixon van ’t Meulenhof (v. Denzel van ’t Meulenhof), de halfbroer van Emerald van ’t Ruytershof.

Vierjarigen

Van de 57 vierjarige hengsten wisten er 36 foutloos foutloos te blijven. Diamant de Semilly was opnieuw de hofleverancier met drie nakomelingen die tijdens de tweede manche een foutloze omloop wisten te noteren.

Bron Hengstencompetitie.be