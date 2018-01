Leegloop jeugdkaders door aangescherpte criteria

De vereiste scores dienen, net zoals vorig jaar, drie maal behaald te worden waarvan één keer op een CDI. Nieuwe regel is dat dit binnen een periode van negen maanden behaald moet worden, vorig jaar gold een periode van twaalf maanden.

Grand Prix U25

Voor de kaders U25 betekent dit dat alleen Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P. (v. United) en Denise Nekemen met Boston STH (v. Johnson) momenteel deel uitmaken van het A-kader. Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene (v. United) en Maxime van der Vlist met Bailey (v. Negro) zijn gedegradeerd naar het B-kader. De eerdere B-kader combinaties Geert Hofland met Oswin (v. Jazz) en Jill Huijbregts met Eventz Zamacho Z (v. Rousseau) maken door de nieuwe criteria niet langer deel uit van het een kader.

Slechts één young rider in A-kader

In het A-kader voor young riders is alleen Esmée Donkers met Chaina (v. Sir Donnerhall) overgebleven. De voormalige A-kadercombinaties Bo Oudhof met Colt Sollenburg (v. Vivaldi), Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) en Febe van Zwambagt met FS Las Vegas (v. Lord Loxley) maken nu deel uit van het B-kader. Daarin is Esmée Donkers met Zaffier (v. Painted Black) gehandhaafd. De eerdere A-kadercombinaties Julia Groenhart met First Barrichello LH (v. Florencio) en Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) maken niet lang deel uit van een kader. Rockx is met een ander paard wel opgenomen in het B-kader junioren.

Junioren

Bij de junioren voldoen Zoë Kuintjes met Primeval Brittsion (v. Sir Donnerhall) en Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) aan de nieuwe A-kader eisen. Florence Siemer is met Zidane (v. Inspekteur) afgezakt naar het B-kader. Nieuwe B-kader combinatie is Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods).

Pony’s

Micky Schelstraete is met Elin’s Noncisdador (v. Nostradamus) de enige overgebleven combinatie is het A-kader voor pony’s. Kiki Romney met Reedborger Amazing (v. Bodo) en Shanna Baars met Don Camillo du Bois (v. Dornick B) waren eerder opgenomen in het A-kader en dat is nu het B-kader geworden.

Klik hier voor de kadercriteria van 2018.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl