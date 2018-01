Lennard de Boer: ‘Ik dacht we zijn er nu toch laat ik het maar proberen….’

Vorige week dinsdag werd De Boer geopereerd vanwege de breuk in zijn sleutelbeen. “Ze hebben het weer goed vastgezet”, reageerde de ruiter na het behalen van de overwinning.

‘We zijn er nu toch’

Het paard waarmee De Boer de rubriek vandaag won, de twaalfjarige Sterrehof´s Rivegauche, is van een Mexicaanse klant. De Boer rijdt deze zoon van Mr. Blue nu een half jaar en had al wat ervaring met hem opgedaan. “Een ongecompliceerd paard dat heel fijn te rijden is,. Ik dacht we zijn er nu toch laat ik het maar proberen….”

Top drie

De Boer won de rubriek op tijd met ruim een seconde verschil met de nummer twee Katharina Offel. De Duitse amazone kwam in actie met de KWPN-merrie Briljant, waarmee ze in Drachten voor het eerst aan de start kwam en stuurde de Chacco Blue-dochter in 56,27 seconden rond. Sander Geerink maakte de top drie compleet. In het zadel van Robinson (v. Rubert R) kwam Geerink in 57,39 seconden aan de finish.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl