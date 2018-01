Lisa Nooren snelt naar winst in avondrubriek Amsterdam

Van de tien combinaties, die foutloos bleven in de eerste ronde, bleven er drie nog een keer foutloos in de barrage. Nooren en de tienjarige Berlin-zoon waren met hun tijd van 37,21 seconden iedereen te snel af en gingen er met de zege vandoor.

Klein verschil

Whitaker en Hassmann zaten elkaar dicht op de hielen in de strijd om de tweede en derde plaats, maar uiteindelijk was Whitaker een fractie sneller aan de finish met Crumley (v. Cassus). De Britse ruiter klokte af op 38,97 seconden, terwijl Hassmann met SIG Captain America (v. Captain Fire) in 39 seconden aan de finish kwam.

Top vijf

Eric van der Vleuten was de tweede Nederlander in de top 5. In het zadel van Zigali P S kwam Van der Vleuten in de tweede tijd aan de finish in de barrage, maar liep daarbij vier strafpunten op en eindigde net buiten de top drie op de vierde plek. De top 5 werd verder compleet gemaakt door Cameron Hanley met Eis Isaura. De Ierse ruiter kreeg eveneens vier strafpunten in de barrage, maar was met 39,15 seconden op de klok een stuk langzamer dan Van der Vleuten, die in 37,53 seconden finishte.

Aquila HDC

Patrice Delaveau kwam met Aquila HDC ook in actie in deze rubriek. Het voormalige toppaard van Wout-Jan van der Schans bleef foutloos in de basisomloop met zijn Franse ruiter, maar kreeg een strafpunt voor de tijd. Daarmee eindigde de Ovidius-zoon op de elfde plek.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl