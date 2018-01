Liseon Kamper: ‘Het is een zonnetje om te rijden’

Kamper rijdt Dance Little Diamond al vanaf zijn derde jaar, toen hij net zadelmak was. Dit jaar wordt de Valdez-zoon tien jaar en stevent hij af op een mooie carrière in de Grand Prix. In Harmelen kwam de combinatie voor de tweede keer aan de start in de Inter II.

Aanleg

“Hij ging echt heel fijn. Het is straks echt een paard voor de Grand Prix. Hij kan alles en heeft ontzettend veel aanleg voor de piaffe en passage. Hij heeft heel veel energie en wil altijd lopen. Vandaag hadden we door de spanning wel een foutje in de éners, maar ondanks dat bleef hij enorm zijn best doen”, vertelt ze enthousiast.

Niet alleen Kamper was enthousiast, ook de juryleden Jacques van der Harst en Dirk de Haas waren te spreken over de getoonde proef. “Er werd vandaag echt goed gejureerd vind ik. Ze hadden goed gezien wat beter kon, maar wisten wat goed ging ook goed te waarderen, ondanks het foutje in de éners. Echt heel fijn.”

Veel energie

Als driejarige was het talent van Dance Little Diamond al zichtbaar. “Ja dat was direct al duidelijk. Hij had toen ook al enorm veel tritt in de benen. Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk rijden, maar als die looplust omgezet kan worden in werklust dan is het fantastisch. Het heeft alles te maken met kilometers maken. Het heeft even geduurd, maar nu wordt het steeds leuker, omdat hij het zelf ook steeds leuker gaat vinden. Het is iedere dag echt weer een zonnetje om te rijden.”

Eerste trede

Ondanks dat het voorspoedige gaat met haar zwaardere werk, doet de amazone het rustig aan. “Ik sta pas op de eerste trede van de ladder. Hij wordt straks pas tien en ik wil het rustig aan doen en hem zeker niet overvragen. Ik wil hem zo trainen dat hij straks met gemak Grand Prix kan lopen. Wanneer dat is weet ik niet.”

Plezier

Ze heeft met meerdere paarden Grand Prix gereden, maar voelt dus niet de druk om snel weer op dit niveau te zijn. “Het is totaal niet moeilijk om mezelf af te remmen. Ik ben niet iemand die de paarden overvraagt, in tegenstelling juist. Ik heb er zoveel plezier in om met hem te rijden. Dan wil ik hem straks ook goed in de picture zetten en niet half. We gaan ervoor om steeds beter te worden”, besluit ze gedreven.

De zege in de Prix St. Georges was met 64,19% voor Lotje Schoots en Zamora (v. Welt Hit II). De combinatie kampte echter wel met een verschil van inzicht van de juryleden, wat een verschil van 8% opleverde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl