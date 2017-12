De 28-jarige Stella Charlott Roth werd bekend in het zadel van het Olympische dressuurpaard Diva Royal die in Londen teamzilver won onder haar toenmalige coach Dorothee Schneider. Met de Don Frederico-merrie was Roth bij de Young Riders succesvol. De Duitse is haar carrière vevolgd bij de senioren met Rubin Action (v. Rohdiamant).

Winnaar sporttest

Van Lodbergen krijgt Stella Charlott Roth de twee jonge hengsten For Final en Rock for Me in opleiding. For Final, de vierjarige zoon van For Romance, won onder meer de sporttest in Münster-Handorf met 8.8. De zesjarige Rock for Me is een zoon van Rock Forever en in Hannover en Oldenburg goedgekeurd.

Bron Eurodressage