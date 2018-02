Lotte van den Herik en Winner oppermachtig: ‘We hadden gelijk een klik’

“Winner liep echt heel fijn vandaag”, vertelt Lotte van den Herik enthousiast over haar winnende proef. “Het drafgedeelte ging héél goed. In het galopgedeelte gingen de series goed maar de pirouettes mochten nog iets kleiner. Daarin was ik zelf iets te voorzichtig.”

Lovend commentaar

De amazone is ook in haar nopjes met het lovende jurycommentaar. “De jury vond het een fijne proef, goed voorgesteld en een mooie combinatie. Echt leuk om te horen.”

Na 10 minuten verkocht

Van den Herik kocht Winner acht maanden geleden. De zwarte ruin werd eerder op het hoogste uitgebracht door Kim van der Velden, stalamazone van Frenk Jespers. “Toen ik hem ging uitproberen hadden we gelijk een klik en na ik na tien minuten was ik verkocht”, blikt de amazone terug. Vervolgens vloog het duo in drie wedstrijden door het Z2 en in hetzelfde aantal wedstrijden door het ZZ-Licht.

Series en de pirouettes

Daarna gingen ze van start bij de young riders en reden vandaag de derde wedstrijd in deze klasse. “Voor mijzelf waren de series en de pirouettes nieuw en het is super dat Winner mij dat kan leren. Hij is heel werkwillig en een super fijn paard om te rijden”, legt Van den Herik uit die zelf met een ander paard eerder junioren reed.

Planning

Haar plan is om met Winner mee te rijden in de selectiewedstrijden van de KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup. “En op termijn hoop ik in het kader te komen. Dat lijkt me echt het gaafste.” De 19-jarige amazone, die momenteel in haar examenjaar Havo zit, staat met Winner op stal bij Frenk Jespers en wordt op wedstrijd geholpen door Kim van der Velden. “Dat werkt echt super fijn.”

Verheij volgt

In ZZ-Zwaar proef 38 zette Kees Verheij de hoogste score neer. De amazone reed Cypress Hill (v. Voice) naar de score van 61,79% en dat betekende in het gecombineerde klassement de tweede plek achter Van den Herik. Young rider Esmeralda Tol en L.A.W. Tol’s San Schufro (v. Sandro Hit) werden derde met 61,40%.

Heijkoop aan kop

Daniëlle Heijkoop was in proef 37 de beste. Met haar toekomstpaard Damirez (v. Sandro Hit), die al meerdere scores boven de 70 procent bijeen liep, liet ze vandaag 65,14% noteren. Albert Nap en zijn vosruin Future (v. Apache) sloten met 62,07% aan op de tweede plaats.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl