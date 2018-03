LT-Kürwinst voor Jasmien de Koeyer, kampioenslint voor Adelinde Cornelissen

De Koeyer liet een een sterke en harmonieuze kür zien met Esperanza, waarbij de merrie mooi uit de schouder en heel expressief bewoog. Het totaalbeeld van de kür van de amazone, die na een uiterst succesvolle periode bij de jeugd, nu met Esperanza bij de senioren start, was heel vriendelijk.

Mara de Vries

Mara de Vries en haar WK-merrie Farzana G (v. Ampère) eindigden met hun goed gereden kür vandaag, waarin ze een hele expressieve draftour liet zien en geen fouten maakten, op de tweede plaats. Het verschil met de winnares van vandaag was klein, De Vries kreeg 73,792% voor haar kür en in de totaalstand eindigde De Vries daarmee eveneens op de tweede plaats.

Diederik van Silfhout

Diederik van Silfhout en Scenario 2 (v. Sorento) lieten vandaag een mooie voorwaartse kür zien, die beloond werd met 72,792%. Alleen de pirouettes zijn nog wat moeilijk voor Scenario. Hoewel het duo in de kür vijfde werd, was dat overall voldoende voor de derde podiumplaats op het kampioenschap.

Robin van Lierop

Robin van Lierop en Finja (v. Flatley) eindigden gisteren nog op de zevende plaats, maar pakten vandaag met een hele harmonieuze kür de derde plek. Het paar, dat gisteren nogal wat juryverschil in punten had, kreeg vandaag 73,083% voor hun optreden. Voor de overall-stand betekende dit de vijfde plaats op het kampioenschap.

Adelinde Cornelissen

Adelinde Cornelissen kreeg vandaag voor haar kür met de achtjarige hengst een totaal van 72,833%. Met deze score eindigde het duo op de vierde plaats in de kür, maar in de overall-uitslag mocht Cornelissen op de hoogste trede van het podium plaatsnemen. Een jaar geleden wonnen Cornelissen en de voshengst de titel in het ZZ-Zwaar.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl